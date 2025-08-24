Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, Tolga İrdem ile Assos’ta evlendi

Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın kızı ve Lalive markasının kurucusu Lal Saran, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem ile 23 Ağustos’ta Assos’taki aile evinde gerçekleşen sade ve zarif bir törenle evlendi.

Spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı davette, samimi ve doğal bir atmosfer hâkimdi.

Assos'un kendine has doğallığı ve çiftin karakterini yansıtan yalın ama sofistike tarz, düğünün her detayına zarif bir biçimde yansıyordu.

Gala çiçeğinin heykelsi zarafetinden ilham alan Hippimippi organizasyon, özenle tasarladığı bu sade ama etkileyici konseptle konukları, estetiğin zarif dokunuşu ve içten bir ev sahipliğinin sıcaklığıyla buluşturdu.