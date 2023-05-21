Saba Tümer meşhur kahkahasının ortaya çıkma sebebini ilk kez açıkladı!

Söylenmeyenlerin söylendiği, konuşulmayanların konuşulduğu ve merak edilenlerin cevap bulduğu 360 Derece’de Saba Tümer önemli açıklamalarda da bulundu. Şen kahkası ile tüm programı neşelendirdi.

360 ekranlarının severek izlenen programı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece’nin bu pazar gün ki konuğu Sunucu Saba Tümer’di. İşte röportajdan bir kesit...


Gökay KALAYCIOĞLU: Annenin kaybı, bilmem ne ve üzerine koyduğun bir kahkaha ile aslında bakacak olursan bugünler gelmiş. “Hüznü büyük olanın kahkahası göğü delermiş.” Sendeki bu hesapmış o dönemlerde, annen hayatta değildi herhalde bu ayrılığı yaşadığında?

Saba TÜMER: İşte ondan iki sene sonra falan vefat etti. Hepsi üst üste yani.

 

Gökay KALAYCIOĞLU: Hepsi üst üste geldi ve sen üzerine bir kahkaha koymuşsun. Öyle de devam ediyor süreç.

Saba TÜMER: Evet, iyi ki koymuşum. Yoksa nasıl baş edecektim ki?

 

Gökay KALAYCIOĞLU: O zaman o kahkahaların samimiyeti o kahkahaların gerçekliği. Aslında hüzünlü bir kadın ama kahkaha atıyor sürekli.

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Saba Tümer

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