Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Çakallarla Dans 7’nin dikkat çeken oyuncularından Rüya Coriç, galada tercih ettiği mini elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

Filmde Türkiye Güzeli Ece karakterini canlandıran Coriç, galaya özel bir özenle hazırlandığını ve adeta kendi hayat hikayesini oynadığını dile getirdi.

"Filmde sonuçlar istediğim gibi olmadı maalesef. Hakkım yendi mi yenmedi mi göstermek için süslenip öyle gelmek istedim," diyerek dikkat çeken bir itirafta bulunan Coriç, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek hayatta da eskiden bir güzellik yarışmasına katılmıştım ama birinci olamadım. Filmde de denedim, yine olmadım.

Çok doğru bir cast olmuş, demek ki birinci olamıyorum ve çok da zorlamamak gerekiyor. Ancak filmde birinci olmamanın bazen daha faydalı olduğunu söylüyorum. Araştırmalarıma göre birinciler değil, ikinciler ve üçüncüler sektörde daha fazla iş buluyor."

Film çekimleri sırasında zorlu yaz sıcaklarına rağmen keyif aldığını belirten Coriç, rahat kostümlerinin bu süreci kolaylaştırdığını söyledi.

"Herkes sıcaklardan şikâyet etti ama benim için hiçbir sorun olmadı," diyerek film ekibine teşekkür etti.

MİSS TURKEY 2024 BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN’E DESTEK VERDİ

Rüya Coriç, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’e gelen eleştirilere de değinerek genç isme destek verdi:

"Gayet hoş bir hanımefendi. Ben beğendim ama güzellik göreceli bir kavram. Küçüklüğümden beri tüm güzellik yarışmalarını izlerim. Bence bu yarışmalarda sadece dış görünüş değil, başka kriterler de değerlendiriliyor."