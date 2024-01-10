RTÜK'ten ceza alan 'Kızıl Goncalar' dizisi oyuncusu Özcan Deniz, ilk kez konuştu!

RTÜK'ten ceza alan 'Kızıl Goncalar' dizisi oyuncusu Özcan Deniz, ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin üçüncü bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği iki kez program durdurma cezası yüzünden yayınlanmadı.

RTÜK'ün "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar" bulunduğu gerekçesiyle iki kez program durdurma cezası vermesi nedeniyle 8 Ocak'ta bölümü ekrana gelmedi.

 

Dizide Özgü Namal ile başrolü paylaşan Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Özcan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekrandayız" dedi.

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