Roberto Bravo marka yüzü Gökçe Bahadır ile yola devam ediyor

Mücevher sektöründe 75 yıl önce adım atan ve bugün uluslararası bir mücevher firması olarak dünya genelinde faaliyet gösteren Roberto Bravo, kadın gücünü merkeze alan yeni bir reklam kampanyasının yüzü olarak, oyuncu Gökçe Bahadır ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Türkiye mücevher sektöründeki uluslararası firmalar arasında yer alan Roberto Bravo, sıra dışı renkleri ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz yıl tüm kadınlara "bravo" diyen özel bir konseptle hazırladığı reklam filmi ile büyük bir başarı elde eden marka, Gökçe Bahadır ile iş birliği yaparak kadınların gücünü ve önemini vurguluyor.

Roberto Bravo, el yapımı ve eşsiz mücevherlerini 50 ülkede 289 satış noktasında mücevher tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Göz kamaştıran benzersiz tasarımları ile sektörde sağlam bir konumda bulunan marka, mücevher dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.