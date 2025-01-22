Rihanna Messika mücevherleri ile Instagram’da

Messika, çağdaş şıklık ve cesur yaratıcılığın simgesi Rihanna tarafından bir kez daha tercih edildi.

 

Global ikon, Fenty Beauty’nin Instagram hesabında paylaşılan bir gönderide Messika tasarımlarıyla poz verdi. 

Toi & Moi Ritzy ve Divine Enigma yüksek mücevher yüzüklerini My Twin Trilogy yüzükle birleştiren Rihanna, muhteşem bir görünüm sergiledi. 

Messika mücevherlerini; resmi satış noktaları Quadran İstinye Park, Quadran Galataport, Quadran İzmir İstinye Park ve Quadran Land of Legends Antalya butiklerinden ya da quadran.com.tr web sitesi üzerinden uluslararası garanti belgesi ile satın alabilirsiniz.

 

 

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