Reytinglerde Birinci Olan Aile Dizisinden Bir Başarı Daha

Salı akşamı ilk bölümüyle Show TV’de izleyici ile buluşan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisine övgüler yağıyor. İlk bölümüyle reytinglerde birinci sıraya yerleşen dizi dijital trend listelerinde de en çok izlenen video olarak birinci oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı ‘Aile’nin kadrosu da hikayesi kadar çok ses getirdi. Tatlıtuğ ve Sarıkaya’nın yanı sıra dizide Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan dev kadro izleyicilerden alkışları topluyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’ Salı akşamı yayınlanan ilk bölümünün ardından son 48 saatte dijitaldeki ‘Trend’ listelerinin 1.sırasına yerleşerek en çok izlenen içerik oldu. Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan ‘Aile’ Salı akşamı yeni bölümüyle saat 20.00’de Show TV’de...