Resfor ile dijital gastronomi dünyasında yeni bir dönem

Türkiye’nin gastronomi sahnesine yepyeni bir soluk getiren Resfor, restoran deneyimini dijital çağın kolaylığıyla buluşturuyor.



Yılmaz Baburhan Arslan tarafından 2021 yılında temelleri atılan ve 2025’te hayata geçen girişim, kısa sürede sektörün dikkatini çekerek İstanbul’un en seçkin mekanlarında yerini aldı. Resfor’un en büyük farkı, klasik rezervasyon uygulamalarının ötesine geçmesi. Sadece masa ayırtmakla kalmıyor, kullanıcılarına restoranın ruhunu önceden yaşatan içerikler, kişiselleştirilmiş deneyim önerileri ve tek dokunuşla erişilebilen hizmetler sunuyor. Bu sayede gastronomi tutkunları, İstanbul’un en prestijli restoranlarında zahmetsizce yer bulabiliyor. Restoran işletmecileri için ise Resfor, adeta dijital bir operasyon merkezi. Rezervasyon yönetiminden müşteri ilişkilerine, satış kanallarını genişletmekten özel iş birliklerine kadar pek çok alanda çözüm sağlıyor. Böylece mekanlar, hem mevcut misafirleriyle bağlarını güçlendiriyor hem de yeni kitlelere ulaşma fırsatı yakalıyor. Kısa sürede gastronomi dünyasında bir “oyun değiştirici” olarak anılmaya başlayan Resfor, sadece bugünün değil, geleceğin de dijital sofralarını şekillendirmeye hazırlanıyor.