Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

Yıllar içerisinde kendine özgü ve benzersiz yaşam tarzının eşsiz bir simgesi haline dönüşen Ray-Ban’in ev sahipliğine gerçekleşen gecede davetliler prodüksiyonları ve setleriyle Türkiye gibi global müzik endüstrisinde de büyük ses uyandıran Avangart Tabldot’un performansı eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Didem Soydan, Nilperi Şahinkaya, Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Ali Kalyoncu, İpek Erdem, Sena Kalıp, Efe Eroğlu, Lorin Merhart, Uğur Kurul’da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ve dijital içerik üreticisinin katıldığı sezonun en orijinal partisinde Ray-Ban, yeni koleksiyonları ile davetlilere bir kez daha ilham verdi! Film, sanat, eğlence ve müzik konseptlerini cool DNA’sında barından Ray-Ban, 300’ü aşkın kişinin katılımıyla geceyi sahiplendi.

Ray-Ban, Amerikan pilotlarının uçuş sırasında güneş ışığı yansımalarını engellemek amacıyla tasarlanan ikonik Aviator modelinden ilham alıyor. Geçmişte olduğu gibi, bugün de keşfedilmemişin peşinden gitme cesaretini gösteriyor. Her sezon olduğu gibi, şimdi de cesur ve yenilikçi tasarımlarla karşımızda!