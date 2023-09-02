Rapçi Sefo, TFF ödül töreninin ardından genç sporculara moral verdi

TFF tarafından düzenlenen ödül töreninde sahne alarak performans sergileyen SEFO, genç sporculara ilham kaynağı oldu. Ödül töreninin coşkusunu ve enerjisini sahnede paylaşan SEFO, müziğin ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha vurguladı.

Törenin ardından SEFO, U18 Milli Takım ve Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Genç sporcularla samimi bir şekilde iletişim kuran SEFO, kendi kariyerindeki deneyimleri ve mücadeleleri paylaşarak onlara motivasyon sağladı. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularının özel yeteneklerini ve azim dolu hikayelerini dinleyen SEFO, onlara başarı yolunda destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

SEFO'nun sporcularla buluşması, hem genç yeteneklere hem de Down sendromlu sporculara ilham kaynağı oldu. Sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran etkinlik, sporun ve müziğin bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer edindi.