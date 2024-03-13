Rahatlatıcı, lüks bir banyo için en iyi duş yağını keşfedin

L’Occitane Badem Duş Serisi’nin dünyada her 10 saniyede bir satılıyor olması tesadüf değil. E vitamini, omega 6 ve 9 yağ asitleri açısından zengin olan Badem Duş Yağı, cilt dokusuyla temas ettiğinde ipeksi, temizleyici bir süt kıvamına dönüşür. Bu özel vegan bileşimi vücut anında emer ve sıcak badem aroması ile duş keyfi rahat ve canlandırıcı bir aromatik deneyime dönüşür.

Hemen hemen hepimizin belirli bir cilt bakımı rutini var, ancak çoğumuz vücut bakımını atlama eğilimindeyiz. Vücuda yüzünüzün bir uzantısı gibi davranmanız ve ona aynı sevgi ve bakımı vermeniz önemli. Badem yağı ve diğer besleyici lipitler açısından zengin olan Almond Shower Oil, cildi dışarıdan içeriye doğru yoğun bir şekilde besler ve düzenli kullanımda ultra yumuşak ve esnek görünmesini sağlar.

Badem Duş Jeli - Almond Shower Oil

2’si 1 arada formülü ile bu duş jeli, cildi temizlerken anında nemlendiriyor ve duş rutinini keyifli bir ritüle dönüştürüyor. Su ile temas ettiğinde bu altın renkli yağ, yumuşak bir süte dönüşüyor. L’Occitane’ın ikonikleşmiş Badem duş jeli yaz boyu size eşlik etmesi gereken ürünler arasında.

Kuru ve hassas ciltler için ideal olan Badem Duş Yağı, cildinizin gün boyu nemli ve beslenmiş kalması için ihtiyacınız olan tek şey! Özellikle yaz döneminde, güneş koruyucularının etkilerini cildinizden derinlemesine arındırıp, vücudunuzu güneş sonrası bakıma hazırlamanız için ideal bir refeanstır.

Almond Shower Oil Eco – Refill % 100 Geri Dönüştürülmüş Şişe



Almond Shower Oil Eco-Refill yüzde 100 geri dönüştürülmüş ambalajlı orijinal ürüne göre tüketicilere yüzde 12’ye kadar fiyat avantajı sunuyor.

Badem Vücut Yağı - Almond Supple Skin Oil

48 saate kadar nemlendirme sağlayan Almond Supple Skin Oil, yüzde 50 badem yağı ile formüle edilmiştir. Cildin yumuşaklığını artırır, elastiket kazandırarak, sıkılaşmasına yardımcı olur. Cildi besler ve ışıltı kazandırır. Duş sonrası bakımınızda 2 aylık düzenli kullanım sonrası ciltteki çatlak izlerinde azalma, eşit cilt tonu görünümü sağlamaya yardımcı olur. Yazın bronzluk sonrası vücudunuza uygulayarak, kalıcı bronzlukla beraber ciltteki güneş sonrası kuruluğu önlemeye yardımcı olur. Bacaklarda pürüzsüz görünüm ve parlaklık sağlar.

Badem Peeling - Almond Delicious Paste

Almond Delicious Paste, badem yağı ve badem özü, kırılmış badem kabuğu ve şeker kristalleri ile zenginleştirilerek keyif veren bir peeling karışımı elde edilir. Cildi ölü derilerden arındırarak, aynı zamanda bakım yapan etkili bir peeling, cildi mükemmel bir şekilde pürüzsüzleştirir. Cilt yumuşar, taze bademin yumuşak notalarıyla nazikçe kokulanır. Haftalık bakım ile duş sırasında kullanımı önerilir.

Badem Nemlendirici Vücut Kremi Almond Milk Concentrate

Almond Milk Concentrate, vücut kremi ciltte hızlı emilimi ile daha yumuşak ve daha ışıltılı pürüzsüz görünümlü bir cilde yardımcı olur. Sadece cildi nemlendirmez, aynı zamanda sıkılaştırmaya yardımcı olur. Bir ay gibi bir kullanımın sonunda sizde vücudunuzdaki farkı hissedersiniz! Formülünde bulunan badem özü ve tohumu aynı zamanda cildin elastikiyetini korurken hücresel yenilenmeyi tetikler, cilt pürüzsüzleşirken nemlenir.

Badem serisi fiyat bilgisi

Almond Shower Oil 250 ml 770TL

Almond Shower Oil 500 ml 1270 TL

Almond Shower Oil Eco – Refill 1230 TL

Almond Supple Skin Oil 100 ml 1500 TL

Almond Delizious Paste 200 ml 1500 TL

Almond Milk Concentrate 200 ml 1890 TL

İlk kullanımda anında nemlendirme

Kullanıcıların %92’si ilk kullanım sonrasında ciltlerinin daha nemli ve yumuşacık olduğunu belirtmiştir.

*28 günlük kullanım sonrası 32 gönüllü ile yapılan tüketici memnuniyet testi sonuçlarına göre