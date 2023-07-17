Prada Bodrum mağazasının 2023 yazı açılışını özel bir davetle kutladı

Başak Dizer Tatlıtuğ (Prada kombiniyle), Birce Akalay (Prada kombiniyle), Burak Deniz (Prada kombiniyle), Fırat Çelik (Prada kombiniyle), Nesrin Cavadzade (Prada kombiniyle), Emir Bahadır, Özlem – Marco Temponi, Taro Emir Tekin, Aslışah Alkoçlar Demirağ, Ece Nayman, Reha – Nur Bilen Yavuzer, Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan, Jamal Aliyev, Teoman, Zeynep – Mehmet Ali Hatemi, Buse Terim, gibi sanat, moda ve cemiyet dünyasından isimleri bir araya getiren davette misafirler, DJ Jyoty’nin performansıyla eğlendi.

Yalıkavak Marina, Bodrum’da yer alan Prada mağazası, kadın ve erkek hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Mağaza dekorunda öne çıkan mavi – beyaz şeritler yazın enerjisini ve atmosferini yansıtıyor.