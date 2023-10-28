Pop müziğin nabzı Boğaz’da Berkay’la attı

Sezonun son açıkhava konserini Kuruçeşme’de veren ünlü popçu, boğazın muhteşem atmosferinde özenle hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve dansçılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti.





Müzik listelerini alt üst eden “İnanırım” parçasıyla hayranlarına “Merhaba” diyen Berkay, 2,5 saat süren sahnesiyle coşkuyu doruklara taşıdı. “Gel Gel”, “Ömrümün Geri Kalanı”, “Ele İnat” slowlarıyla romantizm rüzgarları estiren ünlü popçu, “Yaz”, “İki Hece” gibi hareketli şarkılarıyla da eğlencenin fitilini ateşledi.

Sahne enerjisi ve performansıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarını coşturan Berkay'a dinleyiciler de gece boyunca eşlik etti. Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını bir konsere sığdıran Berkay, farklı sanatçılarında şarkılarına yer verdiği geniş repertuarı ile unutulmayacak bir müzik şölenine daha imza attı.

Yıldız Tilbe’den “Dayan Yüreğim” dedi. Barış Manço’dan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” ile coşturdu.Muhteşem konserin finalinde oyun havalarına yer veren ünlü sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Berkay’a ve dansçılarına eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.