Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı

Uzun bir süre sonra sahnelere dönen şarkıcı assolist Pınar Eliçe, konserden konsere koşuyor.



Geçtiğimiz gün, İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi.



Pınar Eliçe, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Eliçe'yi sevenleri de yağan yağmura aldırış etmeden konser alanını terk etmeden son ana kadar eğlendiler.



Pınar Eliçe, kendisini izlemeye gelen Roman bir hayranını da sahneye davet ederek, birlikte çiftetelli oynayıp

göbek attılar.