Pınar Eliçe kızıl saç renginin kime yakıştığını açıkladı 30.12.2023 11:57 Pınar Eliçe kızıl saç renginin kime yakıştığını açıkladı... İşte detaylar... Pınar Eliçe, kızıl saçın iddialı olduğunu sadece beyaz tenlilere yakıştığını söyledi. Sanatçı, "İrlanda kızılı iddialı bir renktir herkese bu renk yakışmaz. Yeni nesile de ilham olduysak ne mutlu. Hande Erçel'e bu saç rengi hiç yakışmamış. İrlanda kızılı sadece Nicole Kidman, Güngör Bayrak ve bana yakışıyor" diye konuştu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN