Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

Pınar Eliçe: "Kadınlar matinesi benimle beraber geri döndü." İşte detaylar...

Eskiden gazinolarda ve eğlence yerlerinde sık sık yaşanan "Kadınlar Matinesi" geleneği, Ataşehir'de "Bi Cunda Masalı" ile geri döndü.


Kadınlar matinesinde sahne alan assolist Pınar Eliçe, birbirinden güzel şarkıları ve

 

eşsiz dansı ile nostaljik kadınlar matinesinin ilk solisti oldu.


Salonu dolduran yüzlerce kadın hep birlikte müziğe tempo tutarak kimi zaman göbek attılar


kimi zaman ise halay çektiler.


Eliçe, "Kadınlar matinesi benimle beraber geri döndü, kadın kadına eğlenmenin keyfi bir başka.

 

Bundan böyle her hafta kadınlar matinesinde kadınlarla şarkılar söyleyip eğleneceğiz" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi