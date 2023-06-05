Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Ünlü sanatçı Perihan Savaş, Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın başrolünü paylaştığı Dilek Taşı'nda izleyici karşısına çıkacak

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı dizide Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Pastel Film’in son olarak el sıkıştığı isim ise duayen isim Perihan Savaş oldu.

 

Yeni sezonda ekran yolcuğuna başlayacak dizinin cast çalışmaları halen devam ediyor.

1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.

Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

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Perihan SavaşDilek Taşı

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