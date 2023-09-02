Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Giydiği pembe kombinli takım elbisesiyle sosyal medyaya bomba gibi oturan Berdan Mardini, yaptığı bu paylaşın ile trend topic’ler listesine ilk sıradan girdi.

Beğeni kadar eleştiride alan Berdan Mardini, konu hakkında konuşarak, “Bir kıyafet giyineyim hemen olay oluyor.

Ne yani doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim! Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’ ben giyeyim, ‘türkücüye bak’ oluyor.

Artık fotoğraflarımı yorumlara da kapatacağım. İnsanların kötü kalbini görmek istemiyorum.

Bir kombin yaparım çok konuşulur ama 300 kişiye ekmek kapısı açan bir iş yapmışımdır bu konuşulmaz. Pes artık!” diyerek tepkisini dile getirdi.