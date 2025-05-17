Pelin Karahan'ın AVM kombini!

Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek toplantı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Pelin Karahan, "Küçük bir toplantı için geldim, şimdi çocukları okuldan almaya gidiyorum, her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Duru güzelliği ve şık alışveriş tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu, alışverişini noktalayıp kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı.