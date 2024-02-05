Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Sömestır tatilinin keyfini çıkaran Karahan, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Daha sonra 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Karahan,



gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, ''Her şey yolunda gidiyor gördüğünüz gibi. Bugün çocukların günü, onlarla birlikte ben de çok eğlendim. Sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarmaya geldik.'' şeklinde konuştu.