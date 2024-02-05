  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi. İşte detaylar...

Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.

 Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Sömestır tatilinin keyfini çıkaran Karahan, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

 Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi

Daha sonra 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Karahan,

Pelin Karahan çocuklarıyla doyasıya eğlendi
gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, ''Her şey yolunda gidiyor gördüğünüz gibi. Bugün çocukların günü, onlarla birlikte ben de çok eğlendim. Sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarmaya geldik.'' şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özcan Deniz'den setten kareler
  Magazin

Özcan Deniz'den setten kareler

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı
  Magazin

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı

Sıla’dan gazino gecesi
  Magazin

Sıla’dan gazino gecesi

Berkay'dan iğne itirafı
  Magazin

Berkay'dan iğne itirafı

Wilma Elles bakın gazetecileri neden uyardı!
  Magazin

Wilma Elles bakın gazetecileri neden uyardı!

Sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde deprem bölgesine gitti
  Gündem

Sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde deprem bölgesine gitti