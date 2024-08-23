Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybettiği iddialarına cevap verdi!

Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybettiği iddialarına cevap verdi! İşte detaylar...

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zor günler geçiren Peker Açıkalın, açıklama yaptı.

 

Oyuncu, sağlığına kavuştuğunu doktoru ile birlikte yaptığı açıklamayla duyurdu.


Açıkalın, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyerek, konuşma yetisini kaybettiği iddialarına cevap verdi.

 

 

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