Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli operasyon geçireceği için Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirecek. Tanyeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutladı.



Tanyeli o anları Instagram'dan paylaştı. Tanyeli, "Bu haftada hastanedeyim, haftaya taburcuyum. Ayşem öyle diyor, yarın sabah minik bir operasyonla, safra kesesini Gürhan Şişman hocam temizliyecek ,sonra hocaların hocası canımız Bilgi Baca beni taburcu edicek. Tabii ki önce Allah'ın izni ile inşallah. Bu bayramda geçen bayram olduğu gibi hastanenin nöbetini ben ve Ayşe tutuyoruz. Gzünüz arkada kalmasın, hatta özel bayram izni ile ben gidemediğim için Tarçın ziyaretime geldi. Şu küçücük dünyamda, yani haftalardır aynı odadayım, eşimde bende hafiften keçiler kaçıyordu ki, imdadımıza Ayşe ile Tarçın yetişti. 15 dk izin verdiler buda iyi bir şey, buna da şükür.



Şikayet yok, şükür çok. Hastanedeyim diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacakmıydık, şanlı bayrağımızı öpüp koklamayacakmıydık! Bizde böyle kutladık Ayşemle... Canım Ayşe iyi ki geldin, iyi ki çalışıyorsun bu bayramda ne yapıcaktın tatil çok sıkıcı bence... Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam, haberin olsun. Evimi özledim, evime dönmek istiyorum" dedi.