Özlem Savaş'tan Yeşilçam ve genç oyuncu itirafı!

Özlem Savaş, arkadaşı Müge ve onun papağanıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yüzüyle ilgili ufak şeyler yaptırdığını belirten oyuncu, "Yüzüm kızarak olabilir. Mezoterapi yaptırdım. Oyuncu olduğum için küçük küçük dolgular yapıyorum. Gençleşmek niyetinde değil, sağlıklı olma niyetindeyim. Kimse söylemiyor bir şey yaptırdığında, ben açıklıyorum" dedi.

Savaş, "Yeni iş görüşmem olacak. Bu sezonda ekranda olacağım. Olmadan söylemem, nazar değiyor" diye konuştu.

Sektörü değerlendiren oyuncu, "Genel olarak aynı oyuncuları gördüğümüz sektördeyiz. Güzel projeler var. Hepsini takdir ediyorum. Yetenekli oyuncu çok, o da hoşuma gidiyor. Genel olarak hepsinden saygı gördüm" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncuların sektörde olmamasına Savaş, "Belki köşelerine çekilmek istiyorlardı. Çalışmak istemiyor olabilirler. Yeni sektörde Yeşilçam oyuncularına yer verilmiyor.

Hızlı geçiş oldu. Onların da uğraşması lazım. Armut piş ağzıma düş olmaz" açıklamasını yaptı.



Ahu Tuğba'nın vefatıyla ilgili oyuncu, "Çok eski tanıyorum. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.