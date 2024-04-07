Özkan Çam’dan Rezzan Saklar’a gökyüzünde unutulmaz evlilik teklifi!

Özkan Çam’dan Rezzan Saklar’a gökyüzünde unutulmaz evlilik teklifi! İşte detaylar...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Özkan Çam, sevgilisi Rezzan Saklar’a unutulmaz bir sürpriz yaparak Aydın’ın incisi Kuşadası’nda özel bir uçakla gökyüzünde romantik bir evlilik teklifi gerçekleştirdi.

Özkan Çam, yaptığı açıklamada, “Rezzan ile yaşayacağımız her an benim için değerli. Onunla hayatımı birleştirmek için gökyüzünde unutulmaz bir anı yaşamak istedim. Onun ‘evet’ demesiyle hayatımın en mutlu anını yaşadım.” dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi