Özkan Çam’dan Rezzan Saklar’a gökyüzünde unutulmaz evlilik teklifi!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Özkan Çam, sevgilisi Rezzan Saklar’a unutulmaz bir sürpriz yaparak Aydın’ın incisi Kuşadası’nda özel bir uçakla gökyüzünde romantik bir evlilik teklifi gerçekleştirdi.

Özkan Çam, yaptığı açıklamada, “Rezzan ile yaşayacağımız her an benim için değerli. Onunla hayatımı birleştirmek için gökyüzünde unutulmaz bir anı yaşamak istedim. Onun ‘evet’ demesiyle hayatımın en mutlu anını yaşadım.” dedi.