Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Özgü Namal, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 

'Kızıl Goncalar' dizisinde yer alan oyuncu, "Sezon harikaydı. Bomba gibi sezonla geri dönüyoruz.

 

Senaryo geldi, provalara başladık. Her şey yolunda... Sevenlerimiz bekliyor, bomba gibi dönüyoruz" dedi.

 

Reklam filminde süper kahraman olan Namal, "Harika bir kampanya yaptık.

 

Yakında ekranda olacak" diye konuştu.

 

Oyuncu, "Uzun bir aradan sonra hızlı bir giriş yaptınız.

 

Setleri özlemiş misiniz?" sorusuna, "Hızlı giriş yaptım.

 


Setleri özlemişim. Çalışmak her zaman güzeldir" yanıtını verdi.

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