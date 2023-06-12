Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor. İşte o proje…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal‘ı yıllardır birçok yapımcı setlere dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Önüne açık çek koyan yapımcı ve kanal yöneticisi bile oldu. Ancak Köyceğiz’deki çiftliğinde iki çocuğuyla sakin bir hayat süren başarılı oyuncu kendisini çok heyecanlandıran bir proje olmadıkça setlere dönmek istemediğini belirtmiş, birkaç dizi ve filme başta sıcak baksa da yazılan senaryolar içine sinmeyince teklifleri reddetmişti. Son gelen haber ise ödüllü oyuncunun hayranlarını çok sevindirecek.

2013 yılında ekrana veda eden “Merhamet“, başrol oynadığı son dizi olan Özgü Namal, Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı. Yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin adı kod adı “Kızıl Goncalar“… Yazarı ise “Vatanım Sensin“, “Atatürk” ve “Kulüp” gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin‘e ait…