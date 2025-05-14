Özge Gürel'in Nişantaşı tarzı!

Snob Magazin'in haberine göre; Özge Gürel, kostüm provası için geldiği Nişantaşı'ndaydı.

Dizi çekimleri için Gaziantep'den döndüğünü söyleyen oyuncu, bu durumun başka bir dizide yer alan eşi Serkan Çayoğlu ile görüşmelerine mani olmadığını belirtti.



Gürel, "Serkan sette çalışıyor, kontrollü saatleri var. Bir sıkıntımız yok görüşebiliyoruz" dedi.



Yazın gelmesiyle seyahat takvimi yapmaya başladıklarını da anlatan oyuncu, "İşlerin bitmesini bekliyorum. Yurt dışına gideriz önce hem aile ziyaretlerini de çıkartırız aradan" diye konuştu.