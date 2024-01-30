Özcan Deniz'den yıllar sonra 'Dön Desem' itirafı

Özcan Deniz önceki akşam KKTC Merit Royal Daimond Hotel'de sahne aldı.

Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Deniz, yıllar sonra 'Dön Desem' şarkısı için itirafta bulundu. Sanatçı "Bu şarkı kadın ruhuna yazılmış çok zekice bi şarkı, bunu yeni anladım, erkek ruhlu bi şarkı olsa bunu 10 yıldan daha önce farkederdim ama kadın olduğu için bunu anlamam 10 yıldan fazla sürdü" diyerek kadınları anlamanın zaman aldığını ifade etti.

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine "Buradaki konserlerim her zaman çok keyifli geçti, geçmişin tecrübesi var, aranızda beni ilk defa izleyenlerde olabilir merak etmeyin harika bir gece bizi bekliyor" dedi. Işık şovları ile adeta görsel bir şölene dönüşen konserinde tempoyu bir an olsun düşürmeyen sanatcı, enerjisi yüksek sahne performansı ve samimi sohbetiyle büyük beğeni topladı.