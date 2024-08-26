Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor.



Dün Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in sosyal medya atışmasının yankıları devam ederken, polemik genişledi.



Bu defa Deniz'in kardeşi Yurda Gürler tepki mesajı attı.



Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkardığını duyurmuştu.



Gürler, "Kamuoyuna cevap hakkımdır... Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim..." diyerek, şarkıcının eşi Samar Dadgar ile evliliğini onaylamadığını açıkladı.



Özcan Deniz ise, "Evet Yuda Hanım, akşamı bekle bitanem" diyerek, karşılık verdi.