Ozan Orhon asker arkadaşı Emrah için öyle bir şey söyledi ki!

Snob Magazin'in haberine göre; Ozan Orhon, kızıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Son İstanbul depreminden sonra taşınacaklarını söyleyen şarkıcı, "Bahçeli bir yere geçmeye karar verdik. Çok güzel fiyatlar istiyorlar ama... Fiyatlara inanamadım. Biri kiralık olarak aylık 1 milyon 250 bin TL istiyor hem de bir senelik peşin talep etti. Beş senedir aynı yerde oturduğum için taşınmak zor olacak. Bebek için bahçeli ev ideal. Zaten Kıbrıs'ta sekiz sene bahçeli evdeydim, özledim. Çiftçiliği özledim" dedi.

Kızının müzikle arası iyi olduğunu belirten Orhon, "Biraz hiperaktif. O da bana çekmiş" diyerek, espri yaptı.



Orhon, "Zirvedeyken bıraktığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna, "Duyuyorum tabi... Dört senede geri dönüşüm güzel oldu, toparladım. Geçen öğrencilerle birlikteydim, 90'lı şarkılarını ezbere biliyorlar. 3-4 sene daha profesyonel yapma planım var, ondan sonra arada single çalışması yapmak istiyorum. İnanın keyif vermiyor artık. Şu an müzik piyasası keyif vermiyor. Şu andaki müzik bana bir şey vermiyor. Spotify'da hiçbirimiz listede yokuz.

Orası rap ve arabesk olmuş. Pop müziği listesinde arabesk var. Bu durum bizi üzüyor. Biz de mi o tarz müzik yapalım? Herkesin kendine has tarzı var. Bizde zamanında, 'Orada kuyu var yandan geç' diye müzik yaptık o dönem uzaylı gibi geldi. Sözlerin biraz daha anlamlı olması lazım. Ben 8-9 kişilik orkestrayla çıkıyorum, arkadaşlar bir DJ ile çıkıyorlar" açıklamasını yaptı.

MUSLUK HEP AKMIYOR

Rapçilerin şarkı sözleri nedeniyle tutuklanmasına şarkıcı, "Hiçbir sanatçı tutuklanmasın. Sanatçıların biraz özgür olması lazım ama topluma örnek olması gerekiyor. Biz buna dikkat ettik. Sanatçı demek toplumun aynasıdır" dedi. Orhon, "Geçmişte pişman olduğunuz şeyler var mı?" sorusuna, "Çok var. Geçmişte bırakmak lazım" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Keşke parayı tusaydım diyor musunuz?" sorusuna ise, "Tabii.. Gençliğin verdiği, 'Musluk hep akıyor' zannediyorsun. Hep musluk akmıyor. Onu iyi değerlendirmek lazım. Birikim yapılmazsa ileride sıkıntı yaşayabilirsin. En büyük örneği asker arkadaşım Emrah'tır. 'Varyemez'... Akıllılık yaptı. Güzel yatırımlar yaptı. Her sanatçının başarılı olduğu dönem yatırım yapmak lazım. Bizim piyasa nankör. Elden ayaktan düştüğünde kimse suratına bakmaz" diye cevap verdi. Şarkıcı, iki slow yaptığını, yaz için ise bir hareketli eser çıkaracağını belirtti.