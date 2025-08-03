Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi?

Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'da setin başına geçti.



DJ, "Gençleri eğlendirmek, Z kuşağına hitap etmek ve ortaokul ile liselerde çalmak hoşuma gidiyor. Z kuşağının Ozan abisi diyebiliriz" dedi.

Rap şarkılar için Doğulu, "Zor buluyorum. Şarkı sonuçta seviyoruz. Takip ettiğim rapçi yok. Beğenmiyorum demiyorum takip etmiyorum" diye konuştu. Doğulu, "Sevgiliniz Hera Aslan kıskanç mı?" sorusuna, "Hera kıskançtır. Telefonumun şifresi gibi saçma sapan yapmaz ama. Kıskanç başka kovalamak başka... Bende kıskancım" yanıtını verdi.