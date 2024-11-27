'Orhan Ölmez''den Hüseyin Güngör’e müzikal destek

Bir kadının sevdiğine içtenlikle dökülen içini, aslında onu göz ardı eden bir erkeğe duyduğu sitemi anlatan bu şarkı, naif ama derin bir duygusal yük taşıyor. Şarkının sözlerinde, sevdiği adamı üzmemek için sesini çıkarmayan, ama içindeki çaresizliği bir şekilde paylaşmak isteyen bir kadının serzenişi var. "Şikayet" şarkısı, bu duygusal kırılmayı, öfke ve suçlamadan uzak, sade ama etkileyici bir dille dile getiriyor.

Hüseyin Güngör, müzikle olan yolculuğuna Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda eğitim alarak adım attı. İstanbul'a yerleşmesinin ardından, percussion sanatçısı olarak sahne almaya başladı ve müzik dünyasında kendini duyurdu. İlk bestesi olan "Azat" şarkısı, 2014 yılında Tansel Karaduman tarafından seslendirildi. Ancak, adını duyuran ilk solo çalışması, 2023 yılında yayımlanan, söz ve müziği kendisine ait "Sevme" adlı tekli oldu.

Sanatçı, aynı zamanda bir eğitimci olarak da müzik alanında önemli bir rol üstleniyor; pek çok öğrenci yetiştirmiş ve onların müziğe olan yolculuklarında rehberlik etmiş bir isim. Müziği, hem bir öğretmen hem de bir besteci olarak sürdürmeye devam eden Hüseyin Güngör, önümüzdeki dönemde yeni projeleriyle dinleyicilerini etkilemeye devam edecek.

"Şikayet" şarkısının klip yönetmenliğini Turgay Ceylaner, görüntü yönetmenliğini ise Elif Ceylaner üstlendi. Klip, bir kadının içsel çelişkilerini ve duygusal çöküşünü, göz alıcı görsellerle etkileyici bir şekilde ekranlara taşıyor.

Hüseyin Güngör'ün yeni projesi ''Şikayet'' Ölmez Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Ölmez Müzik YouTube kanalında

