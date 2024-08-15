Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı. İşte detaylar...

Şarkıcı Sibel Yıldırım, Bodrum Oba Otel sahnesinde, kendisini dinlemeye gelen usta sanatçı Orhan Gencebay'ın yanına giderek doğum gününü kutladı.


Yıldırım, "İyi ki doğdun" diyerek Gencebay'ın elini öptü.


Teşekkür eden Gencebay, "Sağol Sibel. Harikasın, güzel ve duygulusun, beni de duygulandırdın.


Görevini fevkalade yerine getiriyorsun" dedikten sonra, Yıldırım'a özel bir beste yazacağını açıkladı.


Gencebay, "Tamamladığım zaman teslim edeceğim" dedikten sonra Yıldırım, mutlu olduğunu belirterek, sanatçıya sarılarak teşekkürlerini sundu.


Ardından Gencebay sahneye çıkarak 'Canım Türkiye'm'i seslendirdi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi