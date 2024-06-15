Organik beslenmenin en temel motivasyonu: Çocuk

Araştırma şirketi Twentify’ın, son 1 yıl içinde atıştırmalık satın almış, organik ürünler tercih eden veya sağlığına dikkat eden, AB ve C1 sosyo-ekonomik sınıfa mensup 18-50 yaş arası Türkiye genelini temsil eden kitleyle yaptığı çalışma, toplumun organik beslenmeye bakışını belirleyen temel dinamikler konusunda son derece ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre başta kadınlar olmak üzere Türk insanını organik temelli beslenmeye yönlendiren en temel motivasyonun “çocuk” olduğu anlaşıldı.

Çocuğumuz olunca organik besleniyoruz

Çalışma kapsamında belirlenen “organik atıştırmalık ve ürünlerin ilk tüketimi” başlığında, çalışmaya katılanların yüzde 9’u “Hamileyken”, yüzde 20’si ise “Çocuğum olduğunda” şıkkını tercih etti. Ayrıca sağlığına dikkat etme ve beslenme alışkanlığının belirlenmesine ilişkin başlıkta ise “Çocuğum için sağlıklı atıştırmalık almaya dikkat ederim” seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 34 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 71’inin çocuk sahibi olduğu, yüzde 1’inin hamile, yüzde 1’inin ise hem çocuk sahibi hem de hamile olduğunu belirttiği araştırmada katılımcılar, organik atıştırmalık ürünleri kimlerle birlikte tükettiklerine dair soruya ise yüzde 54 oranında “Çocuklar ile” yanıtını verdi.

“Çocuklarımızın temiz içerikli beslenmesi adına sorumluyuz”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Humm Organic Genel Müdürü Şirin Işık, “Markamızın kuruluş felsefesini doğrular bulgular elde ettik. Dünyada ve Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de çocukluk çağı obezitesinde ciddi bir artış söz konusu. Bunun önüne geçmenin en önemli ve kolay yolu ise çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlamak. Bu konuda onları eğitmek, yönlendirmek ve farkındalıklarını artırmak. Biz de Humm Organic olarak üzerimize düşen görevi yüzde yüz organik, katkısız, koruyucusuz özetle temiz içerikli ürünlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Anne adayları için çocuklar için ve aslında temiz içerikli beslenmeye çalışan herkes için sorumluluğumuz değişmiyor” diye konuştu.

“Alışverişte çocuklarınızla birlikte etiket okuyun”

Humm Organic Beslenme Uzmanı Andaç Yeşilyurt ise, temiz içerikli beslenmenin çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek; “Ebeveynler bu konuda çocuklarını iyi yönlendirmeli, kendileri de organik ürünleri tercih etmeli ve bunun sebebini çocuklarına anlatmaya çalışmalılar. İlk adım olarak alışveriş sırasında ürün etiketlerini birlikte okumakla başlayabilirler. Zamanla alışveriş sepetlerinin değiştiğini birlikte görecekler” dedi.