Onur Seyit Yaran’dan İspanyolca ödül konuşması!

İspanya'nın Granada kentine bağlı Torvizcon köyünde düzenlenen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri” kapsamında Onur Seyit Yaran da ödül aldı.



Yoğun ilgi sebebiyle insanlar İspanya sokaklarına kadar taştı.

Bu yıl 9. kez düzenlenen “Vino De Oro” ödül töreninde, Onur Seyit Yaran’a ödül verildi.

Ödül konuşmasını İspanyolca yapan başarılı oyuncu büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

2014 yılından beri verilen Türkçe karşılığıyla “Altın Üzüm Bağı Ödülleri” İspanya’nın ulusal kültürel değerleri arasında gösteriliyor.