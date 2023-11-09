Onur Saylak ilk aşkını ilk kez açıkladı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarına gelen Empati'nin bu çarşamba konuğu oyuncu, yönetmen Onur Saylak oldu. Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı.

BENİM NORMAL KIYAFETİM BEŞİKTAŞ FORMASI

Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.

AKTİF BİR BABAYIM. HER ANLARIYLA UĞRAŞIYORUM. KÜÇÜK BEYE HER SABAH SÜT YAPIYORUM, 7'DE UYANIYORUM

Aktif bir babayım. Her anlarıyla her dertleriyle uğraşıyorum. Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani, küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6 buçuk 7'de kalkıyoruz. Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve biz her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11 buçuk yaşındalar, ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum bu zamanı ayırdığım için onlara...

İLK AŞKIMI UNUTMADIM HALA BENDE DURUYOR

İlk aşkım orta sondaydı, orta sonda başladı. Şunu çok net hatırlıyorum, bir aynı sınıftaydık aslında, fakat onu başka duygularla ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum, o kadraj olarak hala bende duruyor. Yüzünü de hatırlıyorum. İlkler kolay kolay unutulmuyor.