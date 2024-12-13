Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

13.12.2024 19:25

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin Türkiye ayağı olan 30. TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri Electrolux ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen Gala Töreni’nde sahiplerini buldu.