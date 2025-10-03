Öncü Sönmez, babasının ölüm yıl dönümünde 10 bin aileye erzak dağıttı

SMZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öncü Sönmez, babası Yalçın Sönmez’in ölüm yıl dönümünde 10 bin aileye erzak kolisi dağıttı.



Öncü Sönmez, babasının kabrinin bulunduğu ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tek tek gezerek yardımda bulundu. Bu anlamlı hareketle Öncü Sönmez, hem babasının hatırasını yaşattı hem de toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

Babasının bu yardımları çokca yaptığını dile getiren Öncü Sönmez hayatının sonuna kadar bu Yalçın Sönmez'den kalan bu adeti devam ettireceğini söyledi.