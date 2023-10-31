Önce söyleşi sonra imza günü

21.Yüzyıl Eğitim ve kültür Vakfı – YEKÜV Üst Danışma Kurulu üyesi yazar Işın Özdemir’in bir süre önce Alfa yayınları Mona Kitap’tan piyasaya çıkardığı “Kaldırım Taşı” adlı kitabının söyleşisi YEKÜV Vakfı’nın organizasyonu ile Tüyap’ta yapıldı. Janet Çekmen, Ş.Tülay Erkan ve Işın Özdemir’in konuşmacı olarak katıldıkları söyleşide kitabın içeriği masaya yatırıldı ve konuşmacıların anlatımı ile kitap severlere sunuldu.

Işın Özdemir'in şu sıralar çalışmalarına devam ettiği YEKÜV Vakfı’ndaki on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, “Kaldırım Taşı” kitabı ile ilgili olarak konuşan Janet Çekmen öykü tarzındaki kitabın önemli bir kitap olduğunu belirterek “Kitabı okurken çok etkilendim, içinde yer alan öyküler çok etkileyici mutlaka okunması gereken bir kitap” dedi. Kitap severlerin ilgi gösterdikleri söyleşinin ardından yazar Işın Özdemir kitap fuarında Mona Kitap standından okurları için kitabını imzaladı.

Çocuklar için kitap kapağı tasarlama günü…

YEKÜV Vakfı Tüyap Kitap Fuarı’nda 2 Kasım Perşembe günü de çocuklar için bir etkinlik düzenliyor. Moderatörlüğünü yazar Işın Özdemir’in yapacağı “İlk Kitabımı Tasarlıyorum” adlı söyleşide çocuklar kitaplar hakkında düşüncelerini paylaşırken profesyonel bir tasarımcı yardımı ile de ilk kitaplarının kapağını da tasarlama fırsatını bulacaklar. Çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen etkinlik, 2 Kasım Perşembe günü Beylikdüzü Tüyap Kitap Fuarı İnteraktif Alan’da saat 14.30’da başlayacak. YEKÜV Vakfı başkanı Ş.Tülay Erkan “Çocuklarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.