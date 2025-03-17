 Ömer Altunalan’dan yeni şarkı! ‘Şaşırmıyorum’ yayında

Daha önce yayınladığı “Katılıyorum” ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez de enerjik yapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısında.

Söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan “Şaşırmıyorum”un aranjesinde ise Anıl Umut’un imzası bulunuyor.

Ömer Altunalan’ın yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.