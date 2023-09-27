Ölümden dönen Burak Sergen'den şok itiraf!

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, Burak Sergen'i konuk etti. Pandemi döneminde Corona Virüs'e yakalanan ve entübe edilen Burak Sergen, yaşadıklarını ilk kez Ceyda Düvenci'ye anlattı.



Burak Sergen "2 ay yürüyemedim" dedi. İşte Sergen'in ağzından yaşadığı o dönem: "Corona'yı çok ağır geçirdim. Yüzde 2 yaşama şansım vardı. Öbür tarafa gittim geldim. 15 gün entübe edildim, entübeden sonra bakıcılarla eve döndüm. Yürüyemiyorum. 2 ay yürüyemedim. Bacaktaki 2 kas bırakırmış kendini. Dedim ki yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi dedim. Doktor açılacak dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım, ben sahneye çıkmak zorundaydım!"