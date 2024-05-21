Oktay Derelioğlu'ndan Sergen Yalçın itirafı

Uzman psikolog Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan efsane isim, 1 yaşındayken annesi ile ayrılan ve o günden sonra birkaç kez görüştüğü babası ile ilgili de konuştu. Babasına hakkını helal etmediğini söyleyen Derelioğlu “ ben kendisine de söyledim sana hakkımı helal etmiyorum, istersen sen de etme. Miras konusunda ileride bana bir şey bırakma, istersen evlatlıktan ret edebilirsin gerekli evraklara imza atarım” sözleri ile babasına olan kızgınlığını da dile getirdi.

SERGEN BENİ HİÇ SEVMEZDİ BEN DE ONU

Beşiktaş’da oynadığı dönem ve futbolcu arkadaşları ile ilgili de konuşan Derelioğlu “Sergen beni hiç sevmezdi, ben de onu sevmezdim. Maç sırasında bana bilerek pas vermezdi. Bir gün soyunma odasına giderken şu sözünü duydum. Adama pas vermiyoruz ona rağmen gol atıyor” sözleri Sergen Yalçın ile olan rekabetini de ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ AŞKI BANA İMZA ATTIRDI

Futbol oynadığı dönemde başına gelen bir olayı da anlatan Derelioğlu “ Galatasaray ile anlaşmak için Florya’ya gittim. Adnan Sezgin ile konuştuk 2.5 milyon tl ye anlaştık ama mesai saati bittiği için noterler kapandı imza atamadık, bayramdan sonra imza atarız diye konuştuk ve evime gitmek için çıktım. Eve bi geldim Beşiktaşlı yöneticiler evde, haber almışlar anlaştığımı, olmaz bize geleceksin dedi Ercüment Cevahir, ben sözümden caymam dedim. Sezgin Polat’ı aradım ve durumu anlatıp müsade istedim, onlar da beni kırmadı ve nerede mutlu olacaksan orada ol dediler ve ben anlaştığım rakamın çok çok aşağısına 500 bin tl ye sevdalısı olduğum takıma imza attım ve Beşiktaş’a transferim gerçekleşti, belki Galatasaray’ın efsanesi olacaktım ama Beşiktşaş’ın efsanesi oldum” şeklinde anlattı.