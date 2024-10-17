Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu

Sözcü Gazetesi'nde 17 yıllık görevinden istifa eden Metin Yılmaz ve ekibinin yeni gazete hazırlığı devam ederken, Metin Kurtkaya gazetenin Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Kurtkaya, yazıişleri kadrosunu genişletme çalışmalarını sürdürürken usta gazetecileri de Sözcü bünyesine davet etti.

Gazeteye son katılan isim, Takvim Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Beyaz oldu. Beyaz, Yayın Yönetmeni olarak künyede yerini aldı.

Sabah grubunun el değiştirmesinin ardından Takvim’den ayrılan usta gazeteci Beyaz, uzun süre Habertürk İstanbul ekinin yayın yönetmenliğini yapmıştı.