Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni aşk bombası

29.06.2023 19:38

Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner’den yeni bir aşka yelken açtı. Engin'in kendisini İlayda Alişan ile aldattığı için ayrıldığı iddia edilen Daner'in sevgilisiyle tatile gitti. İşte detaylar...