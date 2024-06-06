Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti

Oğlu Rika'yı kucağına alan Müge Boz doğuma girdiği anları paylaşıp duygularını ifade etti. İşte detaylar...

Müge Boz ve Caner Erdeniz, 1 Haziran'da oğlu Rika'yı kucağına almıştı.


Oyuncu, doğuma girdiği anları paylaşıp, duygularını ifade etti.


Boz, "İşte doğuma giderken böyleydik... Tabi sezeryan olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki ilk doğum deneyimime göre. Kutlama enerjisiyle girdim doğumhaneye, Vina ilk anlardan itibaren hastanede bizimleydi. Önceden sormuştum ona kardeşini nerde beklemek istersin diye, hastanede sizinle demişti. En son kapı kapanırken kalp yolladık birbirimize, sarıldık.


Ve işte yine ben odada tek başımaydım, caner gelene kadar. Bu sefer bambaşka duygularla, bambaska bir Müge olarak anneliğimi bekledim. Kalbimin pıt pıt atışını hiç unutamam.


Rika’mı ilk gördüğüm anı, sesini, Caner’in elimi sımsıkı tutuşunu... şükürler olsun bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Bu güzel fotoğraflar da o günden bize en degerli anılar olarak kaldı..." diye yazdı.


Çiftin, Vina adında bir kızı bulunuyor.

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