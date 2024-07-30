Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj 30.07.2024 00:48 Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj geldi! İşte detaylar.... 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Harun Akaröz, Bodrum'da toptağa verildi. Soyman, oğlunun MS hastalığına yakalandığı ilk günleri paylaştı. Sanatçı, "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN