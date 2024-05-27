Ödüllü yönetmen İhsan Taş gözünü Altın Portakal’a dikti

Daha önce birçok başarılı projelere imza atan ve özellikle “Kaçış 1950” ile “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filmleriyle birçok önemli festivallerden ödül alan ödüllü yönetmen İhsan Taş, şimdi de gözünü Altın Portakal’a dikti. 

İhsan Taş “Dedemin Gözyaşları” filmi ile 2022 yılında Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinde Halk Jürisi “En iyi film” ödülünü kazanmış ve hemen ardından 2023 yılında 30.cusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivalinde de filme “özel gösterim” yapılarak, Başkan Zeydan Karalar tarafından filmin yapımcıları İhsan Taş, Oktay Öndeş ve filmin başrol oyuncusu Halil Ergün’e plaket takdim edilmişti.

Bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesini konu alan ve kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmin senarist ve yönetmenliğini de üstlenen İhsan Taş, 2023’te iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivaline başvurusunu yaptığını belirterek bu yıl düzenlenecek festivale filmini yeniden yollayacağını söyledi.

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