Nusret Gökçe Mikonos'ta dans ettirecek

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tüm dünyada Salt Bae olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe’nin Yunanistan’ın Mikonos adasındaki yeni restoranı mayıs sonu açılıyor. Adanın popüler Psarou Plajı bölgesinde yer alan restoran, Ege Denizi’nin muhteşem manzarasını sunarken, Nusret’in adaya özel geliştirdiği Eating, Dancing konseptini de hayata geçirecek.



Restoranın iç tasarımı, diğer Nusret lokasyonlarında da çalışmış olan ünlü Türk iç mimar Mahmut Anlar tarafından yapıldı. Tasarım, mermer zeminler, beyaz duvarlar ve minimalist mobilyalar ile modern ve lüks bir tarza sahip olan mekân, adanın genel ruhunu da yansıtıyor. Gece hayatının en popüler mekânlarına imza atan Mahmut Anlar, Nusret Mikonos için de Yemek ve eğlence bölümünü ayrı olarak konumlandırmış.

Alt katta restoran hizmet verirken, teras bölümünde gecenin ilerleyen saatlerinde DJ müziği eşliğinde eğlence başlayacakmış. Restoran sektörünün süperstarı Nusret, bakalım ‘club’ların da yıldızı olacak mı?