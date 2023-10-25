Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı

Nur Fettahoğlu, İstinye Park’ta alışveriş turunda objektiflere takıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu alışveriş yaptığı mağaza çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirleri karşısında görünce telefonda konuştuğu arkadaşına “yakalandım” diyerek esprili bir konuşma gerçekleştirdi.



Telefonu kapattıktan sonra sorulan sorulara yanıt veren Nur Fettahoğlu “Gördüğünüz gibi işlerden vakit buldukça alışveriş yapıyorum ve dostlarıma vakit ayırıyorum. Şimdi ise bir arkadaşımla telefonda sohbet ediyordum size yakalandım” dedi. Daha sonra alışveriş turunu tamamlayan Fettahoğlu arabasına binerek AVM’den ayrıldı.